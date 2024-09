Callao: Operativo contra delincuentes demoró más de 4 horas por ley aprobada en el Congreso

Junior Izquierdo dice que grabó a ministro Santiváñez por cambiar de actitud con el Eficcop y la Diviac

"Ese mismo día le digo '¿por qué has dicho esto, si no se ajusta a la realidad?' Él me dice: ‘No, esto es lo que me han pasado, discúlpame amigo, yo me voy a rectificar’", señaló Culebra.