SMP: Familia pide ayuda a Dina Boluarte para joven estudiante que fue baleado por resistirse a robo

Un joven estudiante de enfermería terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos, luego de haber sido baleado por unos delincuentes, por resistirse al robo de su laptop, teléfono, y demás pertenencias en el distrito de San Martín de Porres.

La víctima, identificada como Ángel Daniel Torres Vergaray, de 22 años, llegó hasta la casa de su compañera, para recogerla e ir juntos a su universidad. Lamentablemente, unos hampones lo interceptaron para robarle sus objetos de valor. Tras este incidente, el joven estudiante terminó con 3 disparos, dos en el pecho y una en la pierna, motivo por el cual fue trasladado al hospital Negreiros del Callao.

FAMILIA PIDE AYUDA A DINA BOLUARTE

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la madre de Torres Vergaray señaló que su hijo, además de estudiar, ayudaba a costear los gastos del hogar con trabajos que realizaba los fines de semana. La desesperada madre pidió ayuda a la presidenta Dina Boluarte para poder solventar la recuperación del joven.

"Una vez más pido que la presidenta Dina Boluarte me ayude, que el Ministerio de Salud me ayude, porque de emergencia a mi hijo lo llevaron al hospital Negreiros, ese es de EsSalud y mi hijo no tiene seguro y nos van a cobrar como una clínica", dijo entre sollozos.