Ladrón tras ser capturado robando celulares: “Yo no voy a trabajar para que me den 10 soles diarios”

Tras un paciente seguimiento, agentes del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú capturaron a avezado delincuente que se dedicaba a robar celulares en las inmediaciones de la avenida México, en La Victoria.

Al ser intervenido en flagrancia, el ladrón, identificado como César Quiroz, no tuvo reparos en excusar su delito al señalar que si trabaja honradamente solo puede ganar entre 10 y 20 soles, algo que le resulta indigno.

“Yo no voy a trabajar para que me den 20 soles diarios, o 10 soles diarios. De eso no se vive. Es indigno, nadie merece ganar 10 soles diarios y los que ganan 10 soles diarios”, dijo el sujeto, que fue trasladado a la comisaría.

LADRÓN REINCIDENTE

Según explicó el coronel Walter Palomino jefe del Escuadrón Verde, este sujeto es reincidente. En las próximas horas, César Quiroz será puesto a disposición del Ministerio Público para la acusación formal ante el Poder Judicial.