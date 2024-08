Denuncian que ciclista armado con cuchillo recorre ciclovía de la avenida Arequipa

Una ciclista que transita frecuentemente por la avenida Arequipa denunció que un hombre circula por la vía con su bicicleta portando un cuchillo, intentando agredir a otros ciclistas.

La agraviada relató que, al percatarse de la situación, grabó al sujeto, quien intentaba intimidar a ciclistas y transeúntes en la zona. Sin embargo, su pesadilla no terminó ahí.

“Decidí grabarlo a la altura de la avenida Cannavaro. Él se dio cuenta, y cuando cambió el semáforo, comenzó a amedrentarme con un cúter en la mano, no me dejaba pasar. A otro ciclista casi le costa la cara, tuve que gritar, pero no había ni policia ni serenos”, explicó.

La mujer indicó que ya se ha encontrado con este individuo en dos ocasiones, en las cuales él portaba una navaja. Además, comentó que un familiar suyo lo ha visto frecuentemente transitando por la ciclovía.

“Mi hermana me dijo que lo ha visto hasta en cinco oportunidades. La última vez que me lo encontré, avisé a la policía. Lo detuvieron, hice la denuncia, pero no pasó nada porque no encontraron el arma, ya que él declaró que la había tirado. Admitió todas las acusaciones en su contra”, afirmó.

CARACTERÍSTICAS

La mujer identificó al agresor como Mauro Abad Marticorena, de 39 años. Según lo que ha podido averiguar, trabaja en la avenida Arequipa y vive en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). “Siempre transita usando un pasamontaña, hay que tener cuidado”, advirtió la denunciante.