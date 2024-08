Capitán ‘Culebra’ entrega grabación de conversación con ministro Santiváñez a la Fiscalía

Esta tarde, el capitán de la Policía Nacional Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como “Culebra”, se presentó en la sede de la Fiscalía acompañado de su abogado, con el objetivo de hacer entrega de un dispositivo que contiene una grabación de 2 horas y 13 minutos de una conversación con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Como se sabe, el dispositivo que posea el agente policial de División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), contiene conversaciones con el ministro del Interior, quien habría revelado que la presidenta, Dina Boluarte, le solicitó desactivar la Diviac, una vez asumiera las funciones del Interior.

El abogado de Izquierdo señaló que presentarán la grabadora original como prueba ante las autoridades. “Venimos a entregar la grabadora original donde está la conversación del martes 21 de mayo de 2024 que sostuvo mi patrocinado con el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez. En la grabadora está toda la reunión”, dijo a la prensa.

EXTRACTO DEL AUDIO

El ministro Juan José Santiváñez, ha negado la autenticidad del audio, aunque confirmó la reunión con el capital PNP, Junior Izquierdo, en un chifa de San Borja. En la grabación, se escucha al ministro mencionar que la presidenta Dina Boluarte solicitó la desactivación de la Diviac.

En el audio, Santiváñez afirma: “A mí, Dina me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso. Yo le he dicho: no puedo, no puedo”. Sin embargo, también se escucha: “Tú sabes que para subir todo vale. Me preguntó: ¿usted puede desactivar la Diviac? Yo dije: sí”.