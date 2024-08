Se incrementa desnutrición crónica infantil en menores de 5 años

Cifras alarmantes. Según un reciente estudio de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Endes), el porcentaje de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años se ha incrementado del 11.5% al 12.2% a nivel nacional.

“La desnutrición crónica se da justamente por comer menor cantidad de proteínas. La proteína suele ser lo más caro en una alimentación”, aseguró a Panamericana Jessica Huamán, vocera de la plataforma de Seguridad Alimentaria.

Según Ipsos, el 22% de personas come máximo 2 veces a la semana proteínas de origen animal. El problema se hace más evidente si consideramos que el 42% de encuestados afirma que no come en algunas ocasiones por falta de dinero.

“La desnutrición crónica infantil significa baja talla para la edad o retraso de crecimiento, esto tiene como consecuencia a nivel cognitivo porque hay menor conexión neuronal”, agregó Jessica Huamán en diálogo con 24 Horas.

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Según la FAO, el Perú es el país con mayor porcentaje de inseguridad alimentaria en Sudamérica. Alrededor del 51% de toda la población está en este grupo. De ellos, muchos son niños, los cuales caen en la desnutrición infantil.