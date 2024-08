La Victoria: juez ordena liberación del chofer involucrado en muerte de una madre de familia

El conductor de un tráiler ha quedado en libertad tras causar un accidente hace una semana en el distrito de La Victoria, en el cual una madre de familia perdió la vida. El trágico suceso ocurrió el 21 de agosto, y la familia de la víctima exige justicia.

El conductor del vehículo pesado identificado como, Juan William Masa Suárez, fue capturado por estibadores del mercado de frutas después de intentar huir del lugar del accidente.

El hermano de la víctima señaló que su hermana cruzaba el semáforo en luz verde cuando el chofer infringió las normas de tránsito. “Este asesino pasó por encima de mi hermana sin detenerse y luego intentó escapar”, afirmó.

EXIGEN QUE MUERTE NO QUEDE IMPUNE

El familiar expresó su descontento tanto con la Policía Nacional, que aparentemente no ha tomado en cuenta todos los videos de las cámaras de seguridad, como con el juez Jans Arnold Velasco Hidalgo, por su decisión de liberar al conductor a pesar de las evidencias. “El juez lo ha liberado alegando falta de pruebas”, añadió.

“El fiscal había solicitado nueve meses de prisión preventiva, pero el juez decidió liberar al conductor, alegando que no había más pruebas, que no tenía antecedentes y que no estaba alcoholizado”, indicó.

La familia exige justicia para la madre, quien deja a un menor de edad en la orfandad. “No estamos conformes con la decisión del juez. Queremos prisión preventiva, tal como solicitó la Fiscalía, hasta que se investigue a fondo y se determine la culpabilidad del conductor”, expresó.