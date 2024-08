Fonavi: Banco de la Nación inicia pagos a segundo grupo de beneficiarios

Este martes 27 de agosto, se dio inicio al proceso de devolución de los aportes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) en más de 500 agencias del Banco de la Nación a nivel nacional.

Desde las primeras horas de la mañana, se registraron largas colas a las afueras de las entidades bancarias en varios distritos de Lima, donde adultos mayores esperaban para realizar el cobro correspondiente al segundo grupo de registrados en el Padrón Nacional de Fonavistas

La mayoría de los beneficiarios, expresaron su conformidad con los pagos recibidos. No obstante, algunos mencionaron los sacrificios que han tenido que hacer a lo largo del tiempo para poder recibir este dinero.

"He cobrado después de todo un sacrificio que uno tiene que hacer, al menos ha valido la pena porque he sacado una cantidad de dinero que se ajusta a lo que yo pensaba. Es la tercera vez que cobro y me voy tranquilo y satisfecho", declaró un pensionista tras recibir su pago.

VERIFIQUE PADRÓN DE BENEFICIARIOS

Se recuerda a los fonavistas que antes de acudir a una agencia del Banco de la Nación, deben verificar si se encuentran en el padrón de beneficiarios ingresando al sitio web www.fonavi-st.gob.pe.