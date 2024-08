¡Se lanzó por la ventana!: Mujer se salva de taxi por aplicativo que intentó secuestrarla

Una mujer, identificada como Allison Mayuri, se salvó de ser secuestrada por un taxista por aplicativo, gracias a su oportuna reacción, pues al notar que algo andaba mal, no dudó en abandonar la unidad saltando por la ventana.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la fémina indicó que, desde que tomó el vehículo del aplicativo DiDi en el callao, el conductor no dejó de mirarla en todo momento a través de uno de los espejos retrovisores.

"Tomo el taxi por aplicativo DiDi desde Carmen de la Legua hasta Javier Prado. Desde que me subo al taxi, esta persona, me comienza a mirar por el espejo, no me quitaba la mirada de encima [...] cuando hemos estado por la avenida Colonial, él saca un cuchillo y lo pone en la guantera y es ahí donde yo entro en alerta", dijo.

Asimismo, la víctima señaló que el sujeto tomó un desvío en su ruta y cerró las ventanas del piloto y copiloto, además de los pestillos de las puertas. Esto ocasionó que la mujer inmediatamente reaccionara y abriera la ventana de su asiento para, sin pensarlo 2 veces, lanzarse por ahí y evitar su secuestro.

FISCAL LIBERA A CHOFER

Cabe precisar que los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), lograron capturar ese mismo día al chofer del taxi que intentó secuestrar a la mujer. Lamentablemente y pese a la denuncia y las evidencias presentadas, el fiscal a cargo del caso decidió poner en libertad al sujeto.