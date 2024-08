Trabajadora sexual denuncia que el Ministerio de la Mujer le negó ayuda tras ser agredida

Sujeto agrede salvajemente a una meretriz en un local de San Juan de Lurigancho. Una cámara de seguridad registró cuando el hombre, quien sería un proxeneta, la insulta e inmediatamente le estrella un vaso de vidrio en la cabeza.

Luego el sujeto la agarra del cabello y la jala hacia el suelo para darle de patadas en la cabeza sin piedad.

OTRA TRABAJADORA SEXUAL AGREDIDA

Pocas semanas después, el mismo local en San Juan de Lurigancho, volvió a ser el escenario de otro ataque contra una trabajadora sexual que denunció que fue golpeada y arrastrada fuera del lugar luego de que el encargado del establecimiento se negara a pagarle por sus servicios

“Me agarró primero del brazo izquierdo, me agarró fuerte, hubo forcejeo y en ese forcejeo es donde él me bota contra el piso y es donde él me empieza a arrastrar del pelo”, señaló la víctima.

Pero lo más indignante es que se dirigió a la comisaría de la Huairona a presentar la denuncia policial y al Ministerio de la Mujer, sin embargo, cuando solicitó más apoyo al despacho ministerial, pero o recibió el apoyo que requería.

“Me dicen que no corresponde a ellos como Ministerio de la Mujer porque ellos están para ayudar a mujeres que son agredidas por sus parejas o por un familiar, entonces yo no entiendo por qué se llaman así, porque tiene ese nombre si yo siendo mujer no puedo recibir el apoyo de ellos”, agregó muy indignada.