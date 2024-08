Sergio Tarache: Fiscalía no solicitó cadena perpetua para asesino de joven Katherine Gómez

A más de un año de que terminó con la vida de la joven Katherine Gómez tras rociarle gasolina en el Cercado de Lima. Se conoció que la Fiscalía no solicitó la cadena perpetua para el feminicida Sergio Tarache, sino una condena superior a los 30 años.

Tras ello, la madre de Katherine, Cynthia Machare mostró su indignación por la pena que ha pedido el Ministerio Público y exigió a las autoridades competentes la máxima pena para el asesino de su hija.

"A mí me dijeron que les correspondía la cadena perpetua. Y yo les pido eso, cadena perpetua. Es la única forma que yo voy estar tranquila", sostuvo Machare.

ESPERO QUE LA JUSTICIA LLEGUE

Por otro lado, la progenitora de Katherine Gómez manifestó que le prometieron que Sergio Tarache iba a pagar por el gran dolor que le causó con la máxima condena, pero al parecer todo habría sido falso.

"Si no le corresponden, como dicen ellos, la cadena perpetua, la verdad que estoy decepcionada, porque en su momento ellos me prometieron algo a mí, y esperé como ciudadana y como madre que me cumplieran", enfatizó.

Cabe mencionar que, Tarache Parra se encuentra en el Penal Ancón, mientras se encuentra a la espera de juicio oral, el cual esta programado para el martes 3 de setiembre.