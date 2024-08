Cercado de Lima: mujer que resultó herida tras caída de paradero necesita ayuda

Melina Ruíz es una de las personas que resultó herida tras la repentina caída de un paradero metálico ubicado en la avenida Grau, en el Cercado de Lima. Ella ha sido diagnosticada con múltiples contusiones, sin embargo, hasta ahora no recibe ayuda.

“Nadie se ha acercado a preguntar cómo estoy. Soy una persona que ha venido para seguir un tratamiento y ahora estoy con esta situación. Ninguna institución se ha comunicado conmigo, solo ustedes de Panamericana Televisión”, sostuvo la mujer de 61 años.

“Me llevaron al hospital, me hicieron rayos x, me pusieron inyecciones y me recetaron pastillas para el dolor. Tengo muchos dolores en el brazo por el impacto que sufrí. Y todos los gastos lo tuve que asumir yo”, sostuvo Melina Ruíz a 24 Horas.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Esta mujer aprovechó las cámaras de Panamericana Televisión para pedir a las autoridades ayuda a fin de cubrir los gastos de su tratamiento médico. Además, hizo un llamado al municipio de Lima para inspeccionar la situación de los otros paraderos.