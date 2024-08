Christian Cueva habla tras denuncia por violencia y asegura que "se hará cargo de sus actos”

Tras la denuncia de Pamela López contra Christian Cueva por violencia física y psicológica, el jugador compartió un comunicado por sus redes sociales y mencionó que se hará cargo de todos los actos que cometió durante su relación con su aun esposa.

Asimismo, ‘Aladino’ se pronunció ante los calificativos que ha recibido por diversas personas como una persona “violenta”, y precisó que tiene una personalidad compleja, por lo que se someterá a diversas evaluaciones.

“He sido tildado de muchas cosas malas, defectos que seguramente tengo y ahora se me acusa de abusador y no creo serlo. Se que tengo una personalidad compleja que va más allá de lo que se puede ver de mi y me hago y haré responsable de mis actos”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

NO VA MÁS EN CIENCIANO DEL CUSCO

A menos de 48 horas de haber sido anunciado como nuevo jugador de Cienciano, el combinado imperial anunció que Christian Cueva no seguirá más en el plantel del ‘Papá’, a pesar de que viajó con el equipo para el compromiso ante Alianza Lima.