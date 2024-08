Periodista Manuela Camacho revela que jueza que liberó a su acosador le envió carta notarial

El mundo al revés. La periodista Manuela Camacho reveló que la jueza Emma Tambini le envió una carta notarial, esto tras denunciar que la magistrada permitió la libertad con prisión suspendida de su acosador Hialmar Laynes Sánchez.

AMENAZAS CONTINÚAN

Según la comunicadora, la jueza justificó esta medida alegando una afectación a su honra y reputación. En esa línea, denunció que su agresor, quien se encuentra con paradero desconocido, continua enviándole amenazas.

"Hace tres meses nos tiene viviendo una pesadilla, hace dos horas me escribió, cuando la policía fue a su casa me envió un mensaje, mi defensa legal ya colocó la denuncia porque tengo medidas de protección", expresó en entrevista con 24 Horas.

"Me dijo 'que crees que con la policía en la puerta de mi casa vas a hacer algo', es una burla, estoy afectada y sumándole a todo lo que he vivido se suma la carta notarial de la jueza por expresarme en contra de una sentencia con la cual no me siento conforme y me afecta", agregó.