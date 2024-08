Bodegas en crisis por incremento de la delincuencia en Lima

Ayer, lunes 12 de agosto, las mujeres bodegueras de todo el país celebraron su día. Sin embargo, esta conmemoración estuvo marcada por preocupaciones debido al alto índice de delincuencia que diariamente afecta a diversas bodegas en todo el país.

Según Carla Campos, presidenta de la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú, solo en Lima, 2,600 bodegas cerraron en 2023 debido a extorsiones y el cobro de cupos.

Campos señaló que los bodegueros están profundamente preocupados por su situación, ya que se encuentran expuestos a todo tipo de delincuencia, especialmente a extorsiones y cobros ilegales. "Lo más preocupante es que no contamos con el apoyo de las autoridades", expresó.

"Necesitamos el respaldo de la Policía Nacional del Perú, eso es lo más importante. Aunque tenemos cámaras de seguridad dentro de los establecimientos, no es suficiente, porque los asaltos continúan. Hace algunos meses se decretó un estado de emergencia en ciertos distritos de Lima, pero no ha dado resultados; al contrario, varias bodegas tuvieron que cerrar", indicó.

SE SIENTEN OLVIDADOS

Campos también mencionó que la iniciativa para interconectar la central de emergencias de la Policía Nacional con las cámaras de seguridad de los negocios aún no ha producido ningún resultado. "No contamos con el apoyo de la Policía, y en algunos casos el personal de Serenazgo no se da abasto. Estamos trabajando con miedo, expuestas a todo tipo de delincuencia", recalcó.

"Hemos presentado nuestros proyectos a diferentes ministros y hemos tocado las puertas de congresistas para que nos apoyen. Estamos luchando para que nos ayuden y así poder salir adelante. De nuestro negocio depende la alimentación de muchas familias. Pedimos a las autoridades que se pongan la mano en el pecho", concluyó.