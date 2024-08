Exfutbolista John Galliquio niega agresión física a menor de 17 años: "No he agredido a nadie"

El exjugador de Universitario de Deportes, Jhon Galliquio, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras ser denunciado por presuntamente agredir a un joven de 17 años.

Galliquio, quien se presentó en la comisaría de Santoyo acompañado de su abogado, negó categóricamente haber golpeado al menor. "No he agredido a nadie físicamente, no he agredido a nadie", declaró.

Según el abogado de Galliquio, Miguel Galagarza, un certificado médico descarta la presencia de lesiones traumáticas recientes en el menor, lo que, según él, desacredita la acusación de agresión física.

TESTIMONIO DE LA MADRE DEL MENOR

Por otro lado, Kelly Leandro, madre del joven presuntamente afectado, sostiene una versión diferente. Según su testimonio, Galliquio habría propinado dos cachetadas a su hijo, quien solo intentó defenderse.