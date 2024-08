Denuncian que Maduro habría anulado pasaportes de venezolanos que viajaron por elecciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría ordenado la anulación de los pasaportes de todos los ciudadanos venezolanos que viajaron desde diversas partes del mundo a su país para votar en las recientes elecciones presidenciales, celebradas el pasado 28 de julio.

Alfredo Flores, director de la ONG Ciudadanía Sin Fronteras, indicó que él y otros 20 mil ciudadanos venezolanos en todo el mundo se han convertido en víctimas de esta medida. "No solo se trata de personas que han venido a votar, sino también de quienes están en el exterior y se han manifestado en contra del chavismo", aseguró.

"Me enteré a través de las noticias y, al verificar en la plataforma de registro de identidad nacional, me sorprendió descubrir que la figura de la prórroga de pasaporte, que debería estar activa hasta 2027, no está disponible. Como consecuencia, mi pasaporte ha quedado sin vigencia, al igual que el de muchos otros ciudadanos", agregó.

Flores también mencionó que entre los afectados se encuentran periodistas y activistas que se han pronunciado en contra de las elecciones que favorecieron a Nicolás Maduro. "La medida que se nos ha comunicado es que, en caso de que alguno de nosotros pase por un control migratorio del Estado venezolano, nuestro pasaporte sería retenido automáticamente", añadió.

OBLIGADOS A PASAR POR PASO ILEGALES

Tras esta acción del gobierno de Nicolás Maduro, muchos ciudadanos venezolanos han optado por salir del país por rutas ilegales, temiendo que les detengan el pasaporte y no puedan transitar libremente. "Al menos quienes están en el exterior han indicado que el pasaporte puede ser reconocido por algunos países de la región, a pesar de su condición de anulación", dijo Flores.