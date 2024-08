Reacciones ante declaraciones de ministro, quien aseguró que en Perú no se pasa hambre

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manera Campos, ha sido muy cuestionado en las últimas horas al afirmar que “en el Perú no se pasa hambre y que, por el contrario, se come de manera abundante”.

Las críticas no se hicieron esperar, especialmente por parte de las amas de casa, quienes salieron al frente para responder al titular de Agricultura. Según indicaron, el sueldo que se percibe no es suficiente para cubrir la canasta familiar. “Debería aumentar el sueldo mínimo, no alcanza para vivir”, expresó una ciudadana.

Los comerciantes también alzaron su voz ante las polémicas declaraciones. Según manifestaron, para poder comer, tienen que trabajar las 24 horas del día. “Trabajamos duro todos los días, casi sin descanso”, declaró una comerciante.

Por otro lado, otros ciudadanos reconocen que, si bien en el Perú no se pasa hambre, los productos básicos se han vuelto cada vez más costosos. “No se pasa hambre, pero todo está caro. Hay que esforzarse más para salir adelante", comentó un padre de familia.

GASTO PROMEDIO AL DÍA EN COMPRAS

Una madre de familia que acude diariamente al mercado señaló que muchas veces deben regatear para poder comprar lo necesario, e incluso tienen que hacer “magia” con el dinero que gana. “Me gasto 100 soles diarios, y no alcanza para nada”, expresó, asegurando que tiene que alimentar a ocho personas en casa.