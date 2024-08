Jorge Picón sobre IGV a plataformas digitales: "El costo para los usuarios aumentará hasta en un 30%"

El abogado tributarista, Jorge Picón, se pronunció sobre la ley recientemente promulgada por el Ejecutivo que establece el cobro del Impuesto General a las Ventas (IGV) a plataformas digitales ofrecidos por proveedores no domiciliados en Perú. Según explicó, este costo adicional será asumido por los usuarios.

"Los que vamos a tener que pagar este impuesto somos los usuarios. Esto se aplica a todo lo que se nos pueda ocurrir descargar en el teléfono, computadora o tablet. Incluye juegos, películas, libros, etc.", indicó.

Asimismo, señaló que aún no se tiene claro cómo la norma será aplicada a taxis por aplicativos como Uber. "No tengo claro y no creo que nadie tenga idea de cómo el banco va a actuar, porque en teoría tiene que gravar la comisión que cobra Uber por captar el taxi a través de la plataforma, pero ¿cómo lo va a saber?", recalcó, indicando que es posible que se encarezca el servicio de taxi por aplicativo en el país.

COMISIÓN BANCARIA

En otro momento, el jurista se pronunció respecto al cobro de comisión de los bancos por hacer la retención del impuesto. Según indicó, "el sobrecosto que los usuarios van a asumir será entre el 25% y 30%, que incluye el 18% del IGV más la comisión bancaria".

"Gran parte del mensaje tergiversado que ha mostrado el gobierno al indicar que se está gravando las plataformas es mentira, están gravando al usuario, al consumidor, a la persona", agregó Jorge Picón, enfatizando que los más afectados serán la clase media y baja.

Finalmente, el abogado indicó que Perú es uno de los pocos países que cobra un porcentaje alto de Impuesto General a las Ventas. "Casi ningún país tiene un 18% de IVA, la mayoría de los países tiene tributos extremadamente bajos. Aquí quieren aplicar un 18% a algo que el Estado no puede controlar, lo que se está haciendo es sobrecargar al consumidor”, explicó.