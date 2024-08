Habla sobreviviente de masacre en Chincha: "Mi familia no tenía problemas con nadie"

Luego de que tres integrantes de una familia de nacionalidad extranjera fueran asesinados dentro de un ómnibus interprovincial en la Panamericana Sur, en Chincha, uno de los sobrevivientes ha hablado en exclusiva para Panamericana Televisión sobre lo sucedido.

Jesús Mota Cárdenas, indicó que sus familiares no tenían ningún problema con nadie. “Mi madre no ha tenido ningún problema, ella era una mujer que hacía videos en las redes sociales”, indicó, enfatizando la falta de seguridad de la empresa para evitar el crimen.

Además, indicó que se encuentra en conversaciones con el Centro de Emergencia Mujer de Chincha con el objetivo de recuperar la custodia de su hermana menor de ocho años, quien resultó ilesa durante el ataque.

“Estoy hablando para ver si me dan la tutoría de mi hermana mientras me encuentre acá en Perú. Me encantaría que alguien me ayude, de las personas que tengan ese corazón y se identifiquen con el caso”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a las personas de buen corazón e instituciones, como ONG, para que le brinden ayuda económica, ya que no tiene ningún sustento para enterrar a sus familiares. “En este momento voy a ir a la morgue, porque quiero ver los cuerpos, identificarlos y saber qué se puede hacer”, agregó

Mota Cárdenas, también señaló que no cuenta con ayuda del consulado venezolano debido a que la embajada ha sido cerrada y solo recibe un mínimo apoyo de la embajada de la República Dominicana, la nacionalidad de su padrastro.

INVESTIGACIÓN

Hasta el momento de este informe, se pudo conocer que en las próximas horas se realizará una audiencia de prisión preventiva de 18 meses ante el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria del distrito de Pueblo Nuevo. La persona implicada en ese crimen responde al nombre de Salomón Quispe Mamaní, quien fue detenido tras el crimen.