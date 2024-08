Cantante folclórica denuncia a JetSmart por daño a su arpa valorizada en 6 mil soles

Una cantante folclórica denunció que la aerolínea JetSmart rompió su arpa valorizada en 6 mil soles durante un viaje a Brasil para una presentación el pasado 24 de julio.

La agraviada indicó que, hasta el momento, la aerolínea no le ha brindado una solución ni ha reconocido los daños ocasionados. "Nos cobraron demasiado caro por el pasaje, y eso me indigna. Me da rabia que hayan dañado mi arpa", expresó la cantante.

La cantante indicó que su arpa ha quedado completamente inservible. Según explicó, el arpa es muy especial y son pocos los carpinteros que las fabrican. "Esta arpa andina está hecha por conocidos y pocos carpinteros que hay en Lima", añadió.

PAGO POR LOS DAÑOS

La artista, muy preocupada por haber perdido su instrumento de trabajo, pidió a la aerolínea hacerse responsable y pagar el daño ocasionado. Además, de asumir las perdidas por sus presentaciones.

"Tengo presentaciones y debo viajar a provincia, pero ahora no tengo con qué hacerlo. Necesito que lo reparen y me reconozcan el daño", indicó, agregando que JetSmart se ha comunicado con ella, pero solo le han ofrecido disculpas sin brindar una solución.