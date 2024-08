Jorge Yamamoto sobre rechazo a Patricia Chirinos en Barranco: "Hay una herida podrida"

Varios asistentes del conocido bar 'La Noche', en Barranco, abuchearon y expulsaron a la congresista Patricia Chirinos, quien respondió con gestos obscenos e insultos. El incidente escaló cuando un asistente lanzó un vaso de vidrio hacia la mesa de Chirinos, quien se encontraba con el parlamentario Luis Aragón.

El hecho generó polémica y ha sido comparado con otros actos de violencia protagonizados por figuras políticas, además, este tipo de violencia ha llevado a la aparición de grupos violentos como la Resistencia, vinculados a ciertos sectores políticos.

Tras el incidente, la congresista Chirinos se pronunció en mediante su cuenta X y condenó el ataque afirmando que la violencia no tiene cabida en la democracia. "Un pequeño grupo de desadaptados me agredieron verbalmente y hasta me arrojaron un vaso de vidrio. La violencia no debe tener cabida en nuestra democracia", escribió.

ESPECIALISTA OPINA

Jorge Yamamoto, psicólogo social, cuestionó el límite del rechazo y la polarización que alimenta la violencia política. En esa línea, señaló que la búsqueda de votos ha llevado a una escalada de violencia en lugar de promover la unificación y el progreso.