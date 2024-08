Canciller González Olaechea se pronuncia sobre su participación en la OEA: "No grité, ni golpeé la mesa"

Durante la ceremonia por el Aniversario del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Día del Diplomático, el Canciller Javier González Olaechea, acompañado de la presidenta Dina Boluarte, ofreció declaraciones reveladoras tras su participación en la sesión de la OEA.

El Canciller confirmó que, tras dos días de negociación, se alcanzaron los 18 votos necesarios de todos los miembros de la OEA para aprobar el proyecto de resolución sobre las elecciones en Venezuela.

Sin embargo, reveló que antes del inicio de la sesión, se convocó a una reunión reservada donde se les informó que un país había retirado su voto a último momento. "Es una falsedad sostener que no había consenso", afirmó González Olaechea.

PARTICIPACIÓN EN LA OEA

El Canciller no solo mostró su rechazo a las elecciones en Venezuela que dieron como supuesto ganador a Nicolás Maduro, sino que también recibió un llamado de atención en plena sesión por su enérgica participación. "No grité, no amenacé, ni golpeé la mesa", dijo el Canciller. "Hablé con voz enérgica".

"Más pronto que tarde, veremos cómo un régimen que aplasta la libertad, que amenaza, asesina y tortura, y que tras un fraude evidente e incontrastable pretende quedarse hasta el infinito", agregó González Olaechea.

El Canciller también estimó que podría haber una nueva sesión de la OEA debido a las amenazas del chavismo a la oposición liderada por María Corina Machado.