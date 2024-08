¡Indignante! Liberan a chofer que causó la muerte de joven de 17 años en la Avenida Brasil

La Fiscalía ha dispuesto la liberación de Enrique Toledo Yupanqui, el conductor del bus de transporte público que atropelló y ocasionó la muerte de un estudiante de 17 años en la avenida Brasil la semana pasada.

"La municipalidad me entregó los videos en la cual se ve que el conductor iba en excesiva velocidad y tengo el documento donde la municipalidad de Magdalena le entrega a la comisaría los vídeos donde se ve el hecho, no sé porqué no muestran el video completo, iré con mi denuncia hasta las últimas", manifestó el padre de familia.

Asimismo, los familiares de la víctima han solicitado al fiscal de turno que realice su trabajo con total transparencia y utilizando las pruebas que ellos mismos se han visto obligados a recopilar.

"Un carro que va a una velocidad adecuada no se lleva un árbol por completo, no destroza un poste, y se lleva la vida de mi hijo. Un chico con futuro, no es justo. Yo como madre, me siento muy mal, mi corazón está partido, nadie me lo devolverá, no es justo", añadió la madre.

SOBRE LOS HECHOS

Como se recuerda, el pasado 26 de julio, el joven Steve cruzaba la peligrosa intersección de las avenidas Brasil y Javier Prado cuando fue embestido violentamente por el bus, cuyo conductor habría sufrido presuntamente una falla en los frenos del vehículo.

A pesar de la gravedad del incidente, que cobró la vida del adolescente, las autoridades han decidido liberar de manera repentina al chofer, sin brindar explicaciones sobre los fundamentos de esta determinación.