Crimen en Ancón: sicarios asesinan a hombre frente a sus hijos

Un violento crimen dejó a dos niños en la orfandad en Ancón. El hecho ocurrió cuando una familia estaba sentada en un restaurante esperando cuando un sujeto apareció y disparó tres veces en la cabeza del padre de familia, Walter Román Salazar.

Las cámaras de seguridad captaron el horror vivido por los niños, quienes gritaron del susto al ver a su padre desvanecerse y caer al suelo. La víctima, quien murió instantáneamente, contaba con antecedentes por hurto agravado.

Tras el crimen, el sicario huyó en una motocicleta junto a su cómplice con rumbo desconocido. La Fiscalía y la Policía Nacional llegaron al lugar y activaron un plan cerco, pero hasta el cierre de este informe no han podido dar con el paradero de los criminales.

FAMILIA DENUNCIA FALTA DE INFORMACIÓN

La hermana de la víctima expresó su desesperación ante la falta de información por parte de las autoridades sobre la muerte de su familiar. "Yo quiero que me entreguen el cuerpo de mi hermano, quiero que me den información y no me dan", declaró entre lágrimas.