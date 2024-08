Wilfredo Oscorima niega distanciamiento con Dina Boluarte: "No, jamás"

El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se pronunció sobre el incidente con la presidenta Dina Boluarte durante la gran parada militar el pasado 29 de julio.

En una entrevista para un medio de comunicación, el popular "Wayki" aclaró que no ha roto lazos de amistad con la jefa de Estado y que debería ser ella quien explique por qué no lo saludó.

"Hay que preguntarle a la presidenta por qué no me ha saludado o por qué no me ha visto", expresó inicialmente Oscorima, que seguidamente respondió de esta manera sobre un posible distanciamiento: "No, jamás".

NO SE SALUDARON

Como se sabe, el pasado 29 de julio, durante la Gran Parada Cívico-Militar realizada en la avenida Brasil, el gobernador de Ayacucho se encontraba en el estrado principal junto a la presidenta Boluarte, ministros y otras autoridades. Sin embargo, al momento en que la jefa de Estado saludaba a los presentes, evitó dar la mano a Wilfredo Oscorima.