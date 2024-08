Cercado de Lima: Estudiantes denuncian incumplimiento de exámenes en pre de la U. Villarreal

Alumnos y padres de familia de la de la Universidad Nacional Federico Villareal denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de admisión.

Según los reclamos, existe un fallo en el proceso de registro de los aspirantes, quienes aseguran haber pagado para rendir el examen, pero sus nombres no aparecen en el sistema de la institución.

"Hicimos un pago de 1.800 soles para las clases de preparatoria, nuestros hijos iban a dar tres examenes de admisión para que puedan ingresar, es más, las fechas tenían prevista para este 15 de julio, luego se extendió para el 21 y nunca se llegó a dar estos exámenes", relató una madre de familia.

SIN RESPUESTA

Sin embargo, hasta el momento, la única presencia de la universidad en el lugar ha sido la de personal de seguridad, sin que se hayan ofrecido declaraciones oficiales o un plan de acción claro para resolver la problemática.

"Hemos querido hablar con el director, dijo que iba a venir a las 10:15 a.m., hace como 20 minutos salieron el personal para decirnos que a las 2:00 p.m. habrá una reunión. Han adelantado su reunión para buscar una solución, pero el director no nos da cara, no nos dice nada", añadió.