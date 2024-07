Venezolano denuncia figurar como votante sin haber participado en elecciones

En los exteriores de la embajada de Venezuela en el Cercado de Lima, varios ciudadanos venezolanos denunciaron que figuran como votantes en las recientes elecciones presenciales llevadas a cabo el último domingo 28 de julio, a pesar de no haber participado en ellas.

Uno de los denunciantes, indicó que sus datos personales aparecen en la lista electoral, aunque nunca se registró ni emitió su voto. “Figuro en una lista con mis datos, pero no sé por qué aparece eso si nunca me he inscrito ni he votado en mi vida”, señaló.

El ciudadano venezolano llegó hasta la embajada de su país con el objetivo de obtener el pasaporte de sus hijas menores. Según indicó, pagó una cuantiosa suma de dinero y realizó el trámite hace varias semanas atrás.

EXIGEN ATENCIÓN EN EMBAJADA

Con el objetivo de ser atendidos a la brevedad posible y encontrar solución a sus casos, los ciudadanos venezolanos han colocado carteles en el frontis de la embajada con la frase "Intervención Venezuela SOS", haciendo un llamado a las autoridades para obtener una respuesta oportuna en el trámite de sus documentos.