Embajada de Venezuela en Perú suspende su atención de forma indefinida

Cientos de ciudadanos venezolanos que radican en el Perú continúan en incertidumbre luego de que la embajada de su país en Lima cerrara este martes 30 de julio y suspendiera la atención a sus conciudadanos de forma definitiva.

Muchos extranjeros tenían programado recoger su pasaporte para viajar a su país, sin embargo, ahora sus planes quedaron frustrados luego de que el régimen de Nicolás Maduro rompiera relaciones diplomáticas con el Perú.

“Tengo una enfermedad y me estoy tratando en el Perú. Ahora quiero viajar a Venezuela para reencontrarme con mi familia porque llevo 12 años aquí, pero no puedo porque no hay atención en la embajada”, sostuvo una ciudadana.

DORMIRÁN EN LA CALLE

Muchos ciudadanos extranjeros anunciaron a Panamericana que se quedarán a dormir en los exteriores de la embajada de Venezuela a la espera de una pronta solución por parte de las autoridades a fin de continuar con sus trámites.