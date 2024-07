¡El colmo! empresario sufre robo de su camión y delincuentes le exigen 10 mil soles en San Borja

Una cámara de seguridad captó el robo de un camión a plena luz del día en el distrito de San Borja; la víctima, un empresario que vino de provincia a visitar a sus padres, denunció el hecho ante las autoridades, pero aún no ha recibido respuesta para la recuperación de su vehículo.

Las imágenes muestran a dos sujetos encapuchados "mapeando" la zona en busca de su próxima víctima. Cuando identificaron el auto estacionado, aprovecharon la ausencia del personal de serenazgo y policial para cometer el acto ilícito.

"Pido a las autoridades que me apoyen con recuperar mi vehículo, he venido a DIPROVE para ver si se han emitido los datos para que se haga las diligencias, pero aún no tengo respuesta. Pido que se acelere esta investigación", manifestó el afectado.

EXIGEN SUMA DE DINERO

Lamentablemente, el empresario recibió una llamada de una persona desconocida que le exigía la suma de 10 mil soles para poder recuperar su vehículo. "Recibí una llamada, pero yo les pediría la seriedad del caso, al menos una pista que me dé. Me mencionaron en Lima Norte, pero quiero más datos para ver qué puedo hacer", precisó.