Banda criminal exige 50 mil soles a ‘Principito de la Cumbia’ para no asesinarlo

Los casos de extorsión continúan causando temor en el ámbito artístico. Esta vez, Brayan Kamus, conocido en el mundo de la música como el ‘Principito de la Cumbia’, denunció recibir amenazas de muerte por parte de bandas criminales que le exigen el pago de 50 mil soles.

Según los mensajes recibidos en el número de WhatsApp del artista, la banda criminal que lo extorsiona se hace llamar el ‘Tren de Aragua del Cono Norte’. "Los artistas no podemos trabajar, nos amenazan para que paguemos; si no, no nos dejan trabajar", señaló el cantante.

Indicó, además, que ha estado recibiendo estas amenazas desde hace un año. Sin embargo, en los últimos días la situación ha escalado a un nivel más alarmante luego de que le enviaran fotografías de su vivienda, su familia, la placa de su vehículo y los lugares que frecuenta.

"Antes publicaba mi itinerario del fin de semana, ahora no lo hago porque hace dos meses me dijeron que habían dejado una bomba en el carro. Tuvimos que cancelar dos eventos. Es complicado porque es nuestra herramienta de trabajo, sin eso no podemos trabajar", expresó el ‘Principito de la Cumbia’.

Kamus recalcó que las amenazas no solo se dirigen contra él y su familia, sino también contra las familias de los integrantes de su orquesta, quienes tienen temor de enviar a sus hijos al colegio para evitar cualquier represalia por parte de esta banda de delincuentes.

DENUNCIA POLICIAL

El artista se presentó en las instalaciones de la Dirincri, en la avenida España, Cercado de Lima, para entablar la denuncia. Según indicó, la Policía le ha comunicado que debe esperar una semana para que la Fiscalía revise su caso y pueda dar una respuesta. "Me toca esperar, lamentablemente así es la justicia y tenemos que acoplarnos a ella", expresó el artista.