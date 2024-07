Familias en incertidumbre tras accidente de bus de Molina Unión SAC en Ayacucho

Decenas de familias viven en completa incertidumbre en las oficinas de la empresa de turismo Molina Unión SAC, en San Luis, tras conocer que una de sus unidades de transporte interprovincial sufrió un despiste y volcadura, dejando al menos 20 personas fallecidas y 15 heridas cuando se dirigía de Lima hacia Ayacucho.

Juan de Dios Rivera, familiar de dos víctimas que viajaban a Ayacucho, señaló que sus familiares fallecieron y que hasta el momento la empresa no les ha comunicado de manera oficial y mayores detalles acerca del accidente.

“Ya me han confirmado que mis primos han fallecido. Lo único que queda es ir a recoger los cuerpos, no hay relación de heridos. Me he enterado a través de las redes sociales. No hay nadie en el lugar que nos brinde alguna noticia. Aquí en la agencia he preguntado y me comentan que no saben nada, dicen que también se están enterando a través de las redes”, señaló Rivera.

Asimismo, mencionó que la empresa responsable ha dispuesto el traslado de un bus con todos los familiares hoy martes por la noche, a partir de las 19 horas. Recalcó que la unidad saldrá de una de sus sedes en el distrito de La Victoria.

SEDES DE LA EMPRESA

Cabe precisar que la empresa de turismo Molina Unión SAC tiene diferentes sedes en la capital, así como en el interior del país. En Lima, se encuentra en la avenida San Luis, en el distrito del mismo nombre, además de contar con un terminal terrestre en la zona de Atocongo, en San Juan de Miraflores, y en García Naranjo, en el distrito de La Victoria.