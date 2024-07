Familia denuncia que les robaron a su mascota dentro de ferretería en SJL

Su mascota fue robada y toda una familia se siente devastada sin su engreída, una perrita que responde al nombre de Luna, en la zona de Zárate en el distrito de San Juan de Miraflores.

Las cámaras de seguridad del negocio familiar captaron cuando una mujer se lleva al can cargada y la mete en un auto y junto a sus cómplices se la llevaron.

HABLA EL DUEÑO DE LA PERRITA ROBADA

“Es como una hija mía yo le he criado desde que ha nacido desde muy pequeña le he dado biberones en su boca le he dado sus vacunas en esos momentos le llevado a bañar ella vivido una vida con ella” señala muy afectado el dueño de la perrita robada.

El dueño de la can presume que los ladrones habrían atraído la atención del can utilizando huesitos de pollo, puesto que justo al lado del negocio familiar se encuentra una pollería.

Cabe señalar que, la familia le dejó un mensaje a los captores de Luna y pidieron que se pongan una mano en el corazón, ellos la quieren de vuelta en casa, pues luna era la alegría del hogar.

Si tiene alguna información de Luna, no dude en comunicarse con el 904 011883.