Alcalde de Miraflores reconoce "excesos" durante intervenciones de fiscalizadores en lugares públicos

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, en entrevista con RPP, reconoció que personal del municipio “cometió excesos” durante sus operativos de fiscalización de espacios públicos, por lo que la autoridad edil solicitó las “disculpas del caso”.

Desde hace unos meses, el burgomaestre es cuestionado por restringir el uso de parques, áreas verdes y otros espacios públicos; así como de imponer medidas que presuntamente afectarían actividades económicas de emprendedores, al respecto dijo:

CUMPLIR NORMAS

"La pandemia de la Covid-19 ya acabó y los parques no son escuelas de fulbito (…) Que se excedió nuestro personal operativo, absolutamente, y yo he pedido disculpas porque yo soy una persona educada y me gusta tratar a las personas con amabilidad", señaló.

Finalmente, insistió que tras superarse la crisis sanitaria estas personas no pueden seguir en los parques porque estos “no son escuelas de fulbito ni de voleibol”, danzas o gimnasios. “Lo que buscamos es que la gente cumpla con las normas”, indicó.