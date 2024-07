Alejandro Toledo: INPE informa que expresidente está estable y no necesita ser hospitalizado

En medio de una audiencia judicial, el expresidente Alejandro Toledo se vio forzado a detener el proceso debido a problemas de salud que lo aquejaron de manera repentina.

Según el relato del propio Toledo, comenzó a sentir una fuerte presión en el pecho y dificultad para respirar, lo que lo llevó a rogar por atención médica urgente. "Me siento absolutamente mal. No hay un médico. Me estoy ahogando. Por favor, hable con Roberto, por favor. Siquiera a un hospital de aquí o a la clínica", expresó.

Video: @ruben_sin_tilde

Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a cargo del penal donde se encuentra recluido Toledo, emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde la entidad aseguró que el exmandatario se encuentra estable y que no presenta una situación de emergencia que requiera su traslado a un centro de salud.

EN MAL ESTADO

Por su parte, el abogado del expresidente, José Roberto Su Rivadeneyra, corroboró que su cliente se encontraba en evidente malestar, con temblores y una presión arterial muy baja.

"Se ha sentido mal desde la mañana. Ha pedido un médico, pero no llegaba. Por eso, durante la audiencia, él empieza a sentir que se desvanece y es que interviene. Un empleado del INPE le intenta apagar el micrófono y, es por eso, que él se enoja", explicó el abogado a Canal N.