Villa El Salvador: intensa llovizna provocó aniegos en varias calles

La intensa llovizna que cayó durante la madrugada afectó diversas calles del distrito de Villa El Salvador. En el cruce de las avenidas Separadora Industrial y Mateo Pumacahua se formó un aniego que perjudicó el tránsito de peatones y transeúntes.

Un similar panorama se registró en el by pass de la avenida Juan Velasco Alvarado en ambos sentidos. En este lugar, algunos irresponsables conductores no tuvieron reparos en subirse a la vereda para evitar la acumulación de agua.

“Los que conducimos no sabemos por dónde ir. No hay otra forma. No hay otra ruta. Todos los años esta zona se inunda y, evidentemente, nos perjudica a todos. Hacemos un llamado al alcalde para que solucione el problema”, sostuvo un transportista.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Ante esta problemática de aniegos y calles resbalosas, los vecinos de Villa El Salvador exigieron a las autoridades mejorar las vías para evitar posibles accidentes, teniendo en cuenta que las lluvias podrían continuar en la capital.