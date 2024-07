Presidenta de empresarios de belleza señala que peluquerías están en crisis debido a la inseguridad

Rebeca Antezana, presidenta de la Asociación Peruana de Empresarios de Belleza, se pronunció sobre los constantes asaltos que sufren diversos empresarios del rubro. Según indicó, los centros más atacados se encuentran en Lima Norte y Lima Sur.

"Nosotros estamos preocupados por los constantes robos, y por ello solicitamos a la presidenta Dina Boluarte, que ahora tiene facultades legislativas, que tome las riendas del asunto. Nosotros estamos sobreviviendo con las justas", recalcó la representante.

Respecto a las medidas para frenar los robos en los establecimientos, Antezana mencionó que lo único que pueden hacer los empresarios es instalar cámaras de seguridad para registrar el delito.

"Todas las peluquerías tienen sus cámaras de seguridad, pero lamentablemente solo nos sirven para registrar el momento en que hemos sido atacados. Ahora los delincuentes se tapan el rostro y no hay forma de identificarlos", señaló, agregando que han solicitado a los municipios reforzar la seguridad a través del patrullaje de serenos.

REDUCCIÓN DE IGV

También se refirió al proyecto de ley que ha sido aprobado para la reducción del IGV. Según indicó, esto ayudaría a sostener sus negocios ante los costos que se han incrementado en el sector de las peluquerías. "No solo son los asaltos contra las peluquerías, sino también el cobro de cupos, extorsiones y estafas", recalcó, enfatizando que están perdiendo debido a la inseguridad.

En ese sentido, señaló que no solo se beneficiarán algunos empresarios del rubro, como lo ha manifestado el ministro de Economía, José Arista, sino también 28 mil emprendedores que se han visto obligados a migrar al régimen RUS para sobrevivir debido a la crisis que enfrentan.

"Hay un aproximado de 28 mil emprendedores que antes tributaban IGV, pero ahora no lo hacen por las circunstancias de la delincuencia. Lamentablemente, esta situación es la única que nos lleva a evadir impuestos porque no hay otra alternativa", enfatizó, pidiendo al Ejecutivo no observar la ley.