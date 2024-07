Patricia Loyola sobre Yola Polastri: "Nos deja un montón de enseñanzas"

Patricia Loyola, una de las exburbujitas de la famosa cantante y animadora infantil, Yola Polastri, se pronunció tras el fallecimiento de "La Chica de la Tele", quien perdió la vida el último domingo 7 a causa de un infarto agudo de miocardio.

En entrevista para 24 Horas Mediodía, la exburbujita destacó la trayectoria de Yola Polastri y todas las enseñanzas que dejó a grandes y chicos a través de sus canciones y coreografías.

"Ella siempre nos decía que el espectáculo tiene que seguir y así lo vamos a tomar. Ella nos toma la delantera pero nos deja un montón de enseñanzas, sus canciones y, sobre todo, la familia que nos dejó, que somos las burbujitas", dijo.

¿CÓMO SE CONVIRTIÓ EN "BURBUJITA"?

"Yo vivía muy cerca al canal 4, al canal 5 y mi mamá me llevaba porque estaba muy cerca. Tenía 2 años, siempre bailaba y entonces a Yola le gustó que yo bailara y no tuviera vergüenza y le dijo a mi mamá que me lleve seguido y así poco a poco me fui quedando en el elenco", añadió.