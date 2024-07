Centro de Lima: comerciantes ofrecen balones de helio, pero no advierten sobre peligro de traslado

Tras el lamentable incidente en Los Olivos, donde una joven universitaria perdió la vida debido a la detonación de un balón de helio dentro de un colectivo, surge la preocupación sobre la seguridad en el manejo y transporte de estos dispositivos.

En un recorrido realizado por un equipo de 24 Horas por la Galería El Dorado II en el centro de Lima, se constató que pocos comerciantes advierten sobre las normativas para el traslado de este artefacto.

ESPECIALISTA OPINA

Mario Casaretto, bombero con más de 50 años de experiencia y gerente de Gestión del Riesgo de Desastre de la Municipalidad de Lima, alertó sobre la importancia de adquirir estos balones únicamente en empresas establecidas.

"Un balón de helio no se puede trasladar echado y en esa minivan no entra el balón de manera vertical, tienen que haberlo echado que haberse empezado a fugar hasta que he encontrado un punto de generar una explosión mecánica", dijo.