Permanece detenido conductor de colectivo donde falleció universitaria tras explosión de balón de helio

La familia de la joven universitaria Jennifer Quispe Ochoa, de 26 años, que falleció tras la explosión de un balón de helio dentro de un colectivo donde se encontraba ella, denunció la indiferencia de las autoridades.

Según el padre de Jennifer, tras el hecho se apersonó a la comisaría de Independencia para pedir mayor información; sin embargo, le manifestaron que el incidente había ocurrido en una vía limítrofe, por lo que no lo atendieron.

“No me supieron explicar, simplemente me dijeron que su hija falleció, entonces me dijeron, vete a Los Olivos que eso pertenece a la comisaría de Laura Caller, me fui a la comisaría y no tenían conocimiento”, narró el padre.

CONDUCTOR PERMANECE DETENIDO

En tanto, el chofer, Luis Vivas Berbecia, de 41 años, permanece detenido en la comisaria de Independencia. La Fiscalía informó que ya se han iniciado las investigaciones preliminares por el presunto de delito de peligro común por la explosión del balón de helio.