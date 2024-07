SJL, Comas, Ate, Los Olivos, SMP y SJM, son los distritos con más robos de vehículos

La criminalidad continúa incrementándose en Lima y los vehículos son los nuevos blancos del hampa. En conversación con 24 Horas Mediodía, el jefe de la Diprove, coronel Carlos Alcántara, reveló cuales son los distritos de la capital con mayor índice de arrebatos de autos.

“SJL, Comas, Ate, Los Olivos, SMP y SJM, son los lugares donde hay mayor incidencia de robos de vehículos”, declaró Alcántara.

Asimismo, el coronel de la PNP manifestó que los criminales tienen un horario especial para cometer sus fechorías. “Mayormente se realizan (robos) desde las 20:00 hasta las 00:00 y 08:00 a 12:00”.

CAMPAÑA VEHICULAR

Ante estos constantes robos de unidades, el coronel Carlos Alcántara hizo un llamado a los ciudadanos a no dejar estacionados sus vehículos en lugares que no cuentan con vigilancia, por lo que se vienen implementando campañas en las zonas de alto índice criminal.

“No dejen sus vehículos en lugares donde no haya seguridad y la campaña que estamos haciendo es para prevenir al ciudadano de que no sean víctimas del hurto de su vehículo. Estamos haciendo campañas en los lugares donde hay más incidencia delictiva para que las personas puedan saber lo que tienen y no tienen que hacer”, manifestó.