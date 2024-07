Familia de estudiante que murió en explosión en Independencia: “No hay buena atención en comisarías”

En horas de la noche del último jueves 4 de julio, una explosión de un tanque de helio dentro de un vehículo en Independencia, terminó con la vida de una estudiante de ingeniería industrial, identificada como Jennifer Quispe Ochoa.

Tras esta pérdida, el padre de la universitaria conversó con las cámaras de Panamericana Televisión y lamentó el accionar de las autoridades que llevan el caso, quienes hasta el momento no han realizado ningún tipo de investigación.

“Era la medianoche y los peritos no llegaban. Me extraña la manera como nuestras autoridades que supuestamente imparten justicia no dicen absolutamente nada”, comentó.

NO HAY APOYO

Asimismo, el progenitor de Quispe Ochoa indicó que se apersonó a la comisaría del distrito, pero no recibió atención para que su caso fuera atendido y no quede impune la muerte de su hija.

“Hay familiares que me están apoyando (…) La atención en las comisarías da mucho que desear, lamentablemente”, expresó.

Finalmente, el padre de la estudiante sostuvo que durante su permanencia en la comisaría de Independencia pudo ver al conductor extranjero brindando su declaración sobre el accidente.

“Es un extranjero, que lo logré ver cuando fui a buscar información, estaba rindiendo su manifestación, pero de después me apartaron de ese lugar”, indicó.