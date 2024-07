¡El colmo! Confusión de identidad lleva a la detención injustificada de un ciudadano

Grave error. Julio César Alcántara Rojas denunció en 24 Horas Mediodía que fue confundido con un hombre con orden de captura por omisión de alimentos.

El hecho ocurrió cuando Alcántara Rojas salía de su vivienda ubicada en el Rímac con dirección a su trabajo. En un control de identidad realizado por agentes del escuadrón verde, fue detenido y llevado al calabozo debido a una presunta orden de captura emitida por el juzgado de Cajamarca.

"Caminando por la Av. Alfonso Ugarte, un grupo de policías me pidieron mi DNI y salía que tenía una orden de captura. Luego, me llevaron a la comisaría y me encerraron en el calabozo.", comentó el agraviado.

Sin embargo, todo se trataba de una confusión derivada de una mala digitalización por parte de la primera fiscalía penal del distrito Cajamarquino. La persona que realmente cuenta con dicha orden de captura se llama Segundo César Alcántara Rojas, cuyo nombre es similar al del hombre que hoy se encuentra libre gracias al apoyo de sus seres queridos.

"Me sentí mal ya que es feo estar encerrado, durmiendo en el piso y encima me dijeron que en los próximos días me iban a llevar a un penal en Cajamarca con otros presos" , relató.

DÍAS DE ANGUSTIA

Por otro lado, los familiares mencionaron que tuvieron que pedir prestados 10 mil soles para poder conseguir un abogado, cubrir pasajes y todo el trámite para conseguir su libertad.

"Tuvimos que pedir prestado para realizar todo el trámite y presentar que mi hijo es inocente. Yo, como madre, me siento fatal y todo por una equivocación de las autoridades. Los apellidos podrán ser similares, pero el DNI es distinto", dijo la madre.