¡Lamentable! Sereno municipal fue brutalmente agredido por dos extranjeros en Los Olivos

Un joven sereno de la Municipalidad de Los Olivos fue brutalmente agredido por dos extranjeros bajo los efectos de drogas en una zona del distrito de Lima Norte.

El incidente ocurrió cuando el agente pidió a los sujetos que se retiraran de una zona pública donde estaban consumiendo estupefacientes. "Fueron dos venezolanos quienes me atacaron con una piedra, causándome una fractura en el brazo izquierdo y varias contusiones en el cuerpo", declaró la víctima desde su vivienda.

Tras el ataque, el sereno fue trasladado a la clínica más cercana, donde le informaron que no podían atenderlo por carecer del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). "Me llevaron de emergencia, pero me dijeron que no podían atenderme ya que el seguro de riesgos no estaba activado y me trasladaron hacia el hospital Negreiros", precisó el afectado.

SIN RESPUESTA

La falta de respuesta de la Municipalidad de Los Olivos agravó la situación. "En la clínica sacaron un presupuesto de 23 mil soles para la operación. Decidimos solicitar un alta voluntaria ya que ningún personal de la municipalidad se apersonó", declaró la hermana del agente.

Los familiares del sereno se vieron obligados a retirarlo de la clínica ante la ausencia de funcionarios municipales que se hicieran cargo de los gastos médicos. Hasta el momento, el municipio no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el incidente.