Alán Márquez revela que extorsionadores le piden que se aleje de los escenarios para no matarlo

Nadie se salva de la criminalidad en el Perú. Esta vez, el cantante Alán Márquez se ha convertido en el nuevo blanco de la delincuencia, ya que extorsionadores se han contactado con él y le han pedido que se retire de los escenarios para no matarlo.

“Creo que es una mafia que está detrás del cobro de cupos de cantantes. Me pedían solamente que retire mis canciones, elimine mi cuenta de YouTube (…) Me pedían que deje de trabajar”, contó en 24 Horas Mediodía.

TIEMPO DE EXTORSIÓN

Asimismo, el artista indicó que los criminales se contactaron por primera vez con su persona a finales de 2023 y desde ese momento su vida se ha convertido en un martirio.

“Desde noviembre del año pasado hasta marzo de este año, desde ahí se dio todo. Obviamente me pidieron que no tenga la exposición y ahora que empecé a trabajar lamentablemente volvió todo esto”, expresó.

Finalmente, Alán Márquez solicitó a la PNP garantías para su vida, pero no su petición no fue aceptada, debido a que no existe una persona a la que el propio artista haya denunciado.