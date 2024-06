IGP: se han registrado 22 réplicas tras sismo de 7.0 en Arequipa

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), brindó mayores detalles sobre el sismo de 7.0 grados de magnitud ocurrido en la madrugada de hoy, 28 de junio, en Caravelí, Arequipa.

Según indicó, hasta el momento se han detectado alrededor de 22 réplicas, siendo la última de ellas a las 8.00 a.m. de hoy, viernes 28 de junio. "Solo seis han sido reportadas; las demás réplicas han sido pequeñas y no han generado movimiento perceptible en el suelo, por lo tanto, no se ha dado la información", recalcó.

Asimismo, destacó que el sismo ocurrido a 50 km mar adentro ha favorecido una reducción en la intensidad, ya que ha disminuido las ondas sísmicas. Es por ello que algunas localidades como Chala y Yauca no se han visto tan afectadas, pese a estar muy cerca del epicentro.

RECOMENDACIONES

Tavera enfatizó que Perú es un país sísmico y los sismos continuarán ocurriendo con frecuencia. Por esta razón, recomendó a las personas construir sus viviendas sobre suelos adecuados para reducir el impacto y realizar simulacros como medidas principales de prevención ante este tipo de fenómenos.