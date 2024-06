Cae alias ‘Loco Loco’: habla peligroso criminal tras ser detenido

Luego de una persecución policial en el Callao se detuvo a Christian Regalado Ballón, conocido en el hampa como ‘Loco Loco’, un sujeto que sería, presuntamente, cabecilla de una peligrosa organización criminal.

Luego de este evento, el peligroso delincuente justificó su actuar: “Allí, anteriormente, me han robado temprano. Me han sacado pistola y se han ido a esconder en esa casa. Me han sacado pistola en la cabeza, me robaron mis cosas. Entonces, en mi locura, lo único que fui hacer fue ir a un barrio, decirle a un muchacho, un tal Juan, que me han querido robar y que me apoye”, aseguró el detenido.

Luego, añadió: “Hemos ido a la casa del muchacho, hemos tocado y el muchacho como ha sacado pistola me he asustado yo y mi amigo ha comenzado a disparar, ha comenzado a disparar el muchacho”. Luego, cuando la autoridad le pregunta cómo obtuvo un arma, ‘Loco, Loco’ respondió: “Se lo quite [el arma] a mi amigo. Él me dice, sal yo voy a disparar al aire para que salga, ha disparado él”, añadió durante su confesión a la Policía.

¿QUIÉN ES ‘LOCO, LOCO’?

Los oficiales de tercera se enfrentaron con sujetos que estaban disparando armas de fuego, luego de cinco cuadras de persecución logran detener a ‘Loco, Loco’ quien habría estado en la cárcel desde el 2012 al 2022 por tentativa punible de homicidio, pero regresa a las ‘andanzas’.

El 16 de marzo regresa a un inmueble de la ’reina de la chatarra’, para amenazarla de muerte y a su familia porque la venía extorsionando. Desde aquí hay una denuncia a este sujeto. El 7 de abril fue capturado con dos menores de edad en posesión de arma de fuego.

Según información policial, este sujeto iba en la búsqueda de ‘Joshua’, un integrante de una organización criminal liderada por el gordo Martín. Al parecer, este sujeto quería quitarle la vida al sujeto identificado como ‘Joshua’.