Tragedia en SJM: Padre y su menor hija mueren tras incendio en chatarrería informal

Una tragedia se registró en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), donde un padre de familia y su menor hija de apenas tres años fallecieron tras un incendio que se registró en su vivienda, donde opera una chatarrería informal.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la señora Jackelyn, madre y esposa de los fallecidos, señaló que la chatarrería informal pertenece a un sujeto que buscaría apropiarse de su vivienda, la cual se encuentra en litigio.

"La chatarrería no es mía, es del señor que se quiere adueñar de algo que no es suyo, que supuestamente a mi papá le ha comprado (la vivienda), algo que no es cierto. Él se sujeta a eso y no se quiere ir", señaló la mujer.

POSIBLE ESTALLIDO DE BALÓN DE GAS

Cabe precisar que la chatarrería informal también vendía balones de gas. Vecinos de la zona afirman que segundos previos al incendio, oyeron un fuerte estallido, por lo cual no se descarta que el siniestro se haya originado por uno de estos productos inflamables.