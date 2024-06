Muerte en Pasamayo: despiste de auto deja dos personas fallecidas y varios heridos

La variante del Pasamayo una vez más se tiñó de sangre. Un nuevo accidente vehicular se registró en la Panamericana Norte este jueves 22 de junio, cuando un auto se despistó en el kilómetro 71, lo que causó la muerte de dos personas y varios heridos, según reportes policiales.

El fatal suceso ocurrió cuando una camioneta que hacía colectivo perdió el control en la pista en Aucallama y provocó la volcadura del vehículo desencadenando la desgracia.

Los fallecidos fueron identificados como: Eduardo Segundo Alvarado Oré; y el pasajero, Gerson Saldívar Bardales Sánchez. Varios videos en redes sociales muestran que el vehículo de placa BDQ-624 quedó completamente destrozado producto del impacto.

Los heridos fueron llevados rápidamente al Hospital de Chanchay. Esta es la lista de todos los afectados:

Martín Alvarado Ojeda (33 años)

Juana Bazalar Ramírez (49 años)

J. L. C. (6 años)

Un menor de edad no identificado.

Un adulto no identificado.