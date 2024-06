Delincuentes armados forcejean con una joven por su celular

En San Juan de Lurigancho, las cámaras de seguridad registraron el momento cuando una joven fue víctima de dos ladrones que llegaron a bordo de una minivan.

La víctima estaba caminando hacia su vivienda cuando fue abordada por una minivan plateada, de donde bajó un sujeto y con insultos y amenazas forcejeó con la joven.

Ella le pidió que no le quite su dispositivo móvil, pero al ver el arma de fuego tuvo que entregarle lo que querían. Finalmente, el sujeto se marchó llevándose el celular, y la joven no tuvo más opción que continuar su camino.

USTED TAMBIÉN PUEDE DENUNCIAR

